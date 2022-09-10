MAXI GOMEZ TAM NOT ALDI

HAMLE GÜCÜ ARTACAK

"ÇALIŞMAYA DEVAM"

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 kaybederek hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor'da en önemli teselli Maxi Gomez'in performansı oldu. Bordo-mavili formayla ilk maçına çıkan Uruguaylı forvet 1 gol, 1 asistlik performansıyla büyük beğeni topladı.Skor katkısı dışında mücadelesi, hırsı ve kaliteli futboluyla da tam not alan Gomez, ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da çok güvendiği 25 yaşındaki yıldız, fiziksel olarak hazır gözüktü. Sezon başı kampını Valencia'da geçiren hatta La Liga'da da 2 maça çıkan golcü futbolcu, adaptasyon sorunu yaşamadı. Takım arkadaşlarına kısa sürede alışan ve gol yollarında etkili iletişim kuran Maxi Gomez, Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayacak.Abdullah Avcı'nın bu sezon çift forvet kurgusu üzerinde düşündüğü, Umut Bozok-Maxi Gomez ikilisini yan yana oynatmak istediği vurgulandı. Umut'un kanat forvet olarak da oynayabilmesi teknik heyetin hamle gücünü artırıyor.Maxi Gomez, sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı. Uruguaylı golcü, taraftarlara destek için teşekkür ederken, "Takımımla ilk maçıma çıkmaktan, gol ve asist yapmaktan dolayı çok mutluyum. Fakat birçok duyguyu birlikte yaşadım. Üç puanı alamadığımız için üzgünüm. Mücadeleleri için takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bana duyduğunuz güvene teşekkürler, gelişmeye ve çalışmaya devam" dedi.