Trabzonspor'da matematik hesapları!

Trabzonsporlu taraftarlar, şampiyonluğun garantileneceği haftanın hesaplarını şimdiden yapmaya başladı. Lider, Kayserispor'u mağlup ederek bir virajı daha kayıpsız aşmayı hedeflerken Bordo-Mavili futbolseverleri de şampiyonluk heyecanı sardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da matematik hesapları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2022 10:10
Trabzonspor bugün sahasında konuk edeceği Yukatel Kayserispor'u yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istiyor.

Bordo-mavili takımda zorlu karşılaşma öncesi Marek Hamsik'in forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı geçen Dorukhan takımla çalışmalara başlarken, izolasyon sürecini tamamlayan Abdülkadir Ömür ve Denswil takıma dahil oldu.

AVCI'NIN ENDİŞESİ REHAVET

Bu arada Abdullah Avcı, talebelerinin rehavet içerisine girmesini engellemeye çalışırken, bordo-mavili futbolseveler şampiyonluğun matematiksel olarak garantileneceği haftanın hesaplarını yapmaya ve organizasyon planlamaya başladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.