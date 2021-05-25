Trabzonspor'da Marek Hamsik sürprizi

Trabzonspor'un 33 yaşındaki Slovak yıldız Marek Hamsik'i istediği iddia ediliyor.

, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da Marek Hamsik sürprizi
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25 Mayıs 2021 23:38
Gervinho ve Peres'i Trabzon'a getiren bordo mavili kulübün Slovak yıldız Marek Hamsik'le ilgilendiği iddia edildi.

61 saat'in haberine göre, Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, kancayı Marek Hamsik'e taktı.

Göteborg ile sözleşmesi sona erecek olan Slovak yıldız, kontratını da yenilememe kararı aldı. 

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı bordo mavili takımın Marek Hamsik ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Trabzonspor'un oyuncuya 1.5 milyon euro seviyelerinde maaş teklifinde bulunması bekleniyor.


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