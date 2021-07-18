Trabzonspor'da Marek Hamsik kampa katılıyor

Bordo-Mavililer'in, Slovak süper starı Marek Hamsik bugün Riva'da takıma katılacak. Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür de bugün idmana çıkacak, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

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Trabzonspor'da Marek Hamsik kampa katılıyor
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18 Temmuz 2021 12:06
Sezon başındaki en kritik döneme giren ve son kamp çalışmasına başlayacak olan Trabzonspor , dünyaca ünlü Slovak süperstarı Marek Hamsik'e kavuşuyor... Transferiyle büyük ses getiren 33 yaşındaki oyuncunun bugün Riva'ya gelerek takıma katılması bekleniyor. EURO 2020'de A Milli Takımımız'da yer alan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür de bugün idmana çıkacak ve yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

İlk 2 etapta öğrencilerine kondisyon yükleyen Abdullah Avcı 3. etapta daha çok takım olma, taktik-teknik olgular üzerinde duracak. Tecrübeli hoca ilk kez tam kadroyla idman yapacak. Öte yandan Bordo-Mavili ekip 10 günlük süreçte 3 de hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Daha önce Ümraniye ile karşılaşan Fırtına, Başakşehir, Kasımpaşa ve Bandırma ile hazırlık sınavı oynamayı düşünüyor.


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