Trabzonspor'da Marek Hamsik için seferberlik

Baldırındaki ağrılar tam olarak geçmeyen ve dün de salonda çalışan Marek Hamsik için sağlık ekibi seferber oldu.

Abone Ol
Trabzonspor'da Marek Hamsik için seferberlik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2022 12:07
Giresunspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyen ve yokluğu fazlasıyla hissedilen Marek Hamsik'in Kasımpaşa karşılaşmasında oynaması da şimdilik şüpheli gözüküyor. Çünkü Slovak yıldızın baldırındaki ağrılar tam olarak geçmiş değil.

Dünkü antrenmanda takımdan ayrı olarak salonda çalışan 34 yaşındaki maestronun son durumuna bakılacak. Sağlık ekibi Hamsik için adeta seferber olurken, teknik direktör Abdullah Avcı da yıldız ismin durumuna göre orta saha kurgusunu netleştirecek.

Dorukhan Toköz ve Siopis'in yerleri garanti gözükürken, diğer forma için Hamsik'e bağlı olarak pek çok aday var. Abdülkadir Ömür oynamak isterken, Yunus Mallı yükselen formuyla 11'e girmeyi umut ediyor. Diğer yandan Djaniny'nin de Cornelius'un arkasında başlama ihtimali bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.