Trabzonspor'da Marek Hamsik formasına kavuştu

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK maçında oynamayan Marek Hamsik, VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde takımdaki yerini aldı.
Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep'e karşı riske etmediği Slovak yıldızına Karagümrük maçında forma verdi.
Avcı, orta sahada ise bu sezonun dikkat çeken ismi Berat Özdemir'i yedek soyundurdu.
Öte yandan Trabzonspor'da cezası nedeniyle Gaziantep maçında görev yapamayan Uğurcan Çakır da Karagümrük maçında formasını aldı.
Trabzonspor'un Karagümrük 11'i şu şekilde:
Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep'e karşı riske etmediği Slovak yıldızına Karagümrük maçında forma verdi.
Avcı, orta sahada ise bu sezonun dikkat çeken ismi Berat Özdemir'i yedek soyundurdu.
Öte yandan Trabzonspor'da cezası nedeniyle Gaziantep maçında görev yapamayan Uğurcan Çakır da Karagümrük maçında formasını aldı.
Trabzonspor'un Karagümrük 11'i şu şekilde: