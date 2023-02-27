Trabzonspor'da maliyet arttı, başarı gelmedi!

Geçen sezon 24 milyon euro'luk bütçe ile şampiyon olan Trabzonspor, bu yıl ise 41 milyonluk gidere rağmen hedeflerden erken koptu.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da maliyet arttı, başarı gelmedi!
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27 Şubat 2023 11:00
Trabzonspor şampiyonluk sevinci yaşadığı geçtiğimiz sezonun devre arasına kadar 24 milyon euro maliyetle gelmişti.

Şampiyonluk yolunda sıkıntı yaşamamak adına ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla bu maliyeti 28-30 milyon euro'ya kadar çıkardı. Bordo-mavili kulüp şampiyonluğun ardından yeni hedefler doğrultusunda kadroda değişime gitti, maliyetli isimler takıma dahil edildi.

Bu sezon futbolcu maliyetini 41 milyon euro'ya çıkararak ekonomik anlamda kulüp bütçesi geçtiğimiz sezonun aksine yukarılara çıkarıldı. Beklenen sportif başarıyı gösteremeyen Karadeniz devi mali tabloda zorlandı.

Şimdi yeniden 30 milyonun altına çekilmenin planı yapılıyor. 

 
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