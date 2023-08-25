Trabzonspor'da Makouta pazarlığı

Trabzonspor, orta saha transferi için Kongolu futbolcu Gaius Makouta'yı radarına aldı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Trabzonspor'da Makouta pazarlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2023 11:06
Sezon başında iddialı bir kadro kurmak isteyen ancak yaşanan sakatlıklarla planları alt üst olan Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor.

Bordo-mavililerde orta saha ve santrfor pozisyonlarındaki transferler öncelikli hale geldi. Siopis'in ayrılmasının ardından orta alandaki defansif gücü taşıyacak bir oyuncu arayışı hız kazandı.

Karadeniz ekibi, Portekiz'de Boavista forması giyen Gaius Makouta'ya yöneldi. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen başarılı orta saha için Trabzonspor'un teklifini yükselttiği öğrenildi.

Makouta, geçen sezon Boavista formasıyla 37 maçta 2 gol 7 asist kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery