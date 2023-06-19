Trabzonspor'da liste belirlendi: Son karar Bjelica'nın

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da stoper konusunda kararı Nenad Bjelica verecek.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da liste belirlendi: Son karar Bjelica'nın
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19 Haziran 2023 15:58
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un stoper aday listesi bir hayli kabarık.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Bordo-Mavililer, Lech Poznan'da forma giyen ve kontratı biten Slovak Lubomir Satka, yine Polonya'nın Rakow takımında oynayan Çek Tomas Petrasek, Torino ile kontratını henüz uzatmayan Koffi Djidji ve Karagümrük'ün Türk statüsünde oynayan savunmacısı Rayyan Baniya ile yakından ilgileniyor.

Hedef; bu önemli isimlerden birisi ile anlaşma sağlayıp, 30 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon kampına yetiştirmek.

Hangi ismin transfer edileceği yönündeki son kararı ise teknik direktör Nenad Bjelica verecek.



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