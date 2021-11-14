Trabzonspor'da liderlik primi

Süper Lig'de açık ara zirvede yer alan Trabzonspor'da Peres ve Hugo'ya 6, Djaniny ve Nwakaeme'ye 9 gün izin verildi. Bordo-mavililer'in Gaziantep maçının 22 Kasım Pazartesi oynanacak olması da Avcı'nın elini rahatlattı.

Haber; Milliyet
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Trabzonspor'da liderlik primi
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14 Kasım 2021 11:03
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde yoğun performans gösteren starlarını unutmadı. Tecrübeli teknik adam, özellikle yüksek katkı sağlayan Nwakaeme ile Djaniny'ye tam 9 gün ekstra izin verdi. Peres ve Hugo da 6 gün tatil yaparken, bu durum, "Liderlik primi" olarak yorumlandı.

Uğurcan, Abdülkadir Ömür ve Berat'ı A Milli, Muhammet Taha Tepe'yi Ümit Milli, Ahmetcan Kaplan'ı da U19 Milli Takımı'na gönderen Trabzonspor, Siopis ve Bakasetas'ın Yunanistan, Hamsik'in Slovakya, Cornelius'un Danimarka, Edgar Ie'ın Gine Bissau ve Trondsen'in de Norveç milli takımlarına gitmesiyle oldukça eksik kalmıştı. Bunlara dün Yusuf Sarı da katıldı.

Beşiktaş derbisinin ardından ekibine 5 gün izin veren Avcı, bordo-mavilileri 11 Kasım Perşembe günü topladı. Karadeniz ekibinin dünkü antrenmanı sonrasında oyunculara salı gününe kadar bir izin daha verildi. İlk antrenmanın 16 Kasım'da 18.00'de yapılacak olması da adeta bir gün ekstra tatil olarak yorumlandı.

Milli futbolcularla birlikte diğer futbolcuların da gelmesiyle 18 Kasım'dan itibaren tam kadro çalışacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bu durumu sorun etmiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Gaziantep maçının 22 Kasım Pazartesi günü oynanacak olması nedeniyle milli oyuncuların rahatlıkla dinlenebileceğini hesaplıyor.


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