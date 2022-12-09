X

Trabzonspor'da Larsen kararı!

Trabzonspor'da gözler Bruno Peres'in üzerinde… Ocak ayında lisans çıkarılacak ve kadroya dahil edilecek. Abdullah Avcı'dan Larsen için ise flaş bir karar geldi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Larsen kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2022 11:30
Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen ise dışarıda kalıyor. Sezon başında Peres'in uzun süreli sakatlığı yüzünden transfer edilen Danimarkalı sağ bekin Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

Ülkesinden bazı takımların gündeminde olan Larsen için Trabzonspor'un ilk hedefi Cornelius gibi bonservis bedeli elde etmekti.

Ancak Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan Larsen eğer bir teklif getirirse sezon başında geldiği gibi bedelsiz gitme hakkı tanınacak. (Karadeniz Gazetesi)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ