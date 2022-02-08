Trabzonspor'da kupa mesaisi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, deplasmanda Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da kupa mesaisi
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08 Şubat 2022 11:25
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda salı günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Kupaya 5. turdan katılan Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0'lık sonuçla geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezon ligde şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, rakibini eleyerek kupada adını bir üst tura yazdırmanın mücadelesini verecek.

Hafta sonu sahasında lig ikincisi İttifak Holding Konyaspor ile şampiyonluk yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak Karadeniz ekibinin, fazla süre alamayan oyunculardan oluşan bir kadro ile mücadele etmesi bekleniyor.

Trabzonspor, öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Denizli'ye gidecek.

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