Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili ekipte başarılarına bir yenisini daha ekledi. Avcı, bordo-mavili takımın başında 3. kupasını 4-0 galip bitirdikleri Sivasspor maçıyla birlikte kazanmış oldu.



AVCI 3. KEZ KUPA KAZANDI



Abdullah Avcı, 2021'de Süper Kupa, 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunun ardından 2022'de de Süper Kupa'yı kazanarak bordo-mavili takımın başında üçüncü kez kupa sevinci yaşadı.





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