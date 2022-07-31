Trabzonspor'da kupa 'Avcı'sı oldu

Trabzonspor ile birlikte Abdullah Avcı da kupa sayısını artırmaya başladı. Avcı, 3. kez bordo-mavililerle kupaya uzandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da kupa 'Avcı'sı oldu
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31 Temmuz 2022 01:21
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili ekipte başarılarına bir yenisini daha ekledi. Avcı, bordo-mavili takımın başında 3. kupasını 4-0 galip bitirdikleri Sivasspor maçıyla birlikte kazanmış oldu.

AVCI 3. KEZ KUPA KAZANDI

Abdullah Avcı, 2021'de Süper Kupa, 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunun ardından 2022'de de Süper Kupa'yı kazanarak bordo-mavili takımın başında üçüncü kez kupa sevinci yaşadı.

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