Trabzonspor'da kriz: Abdulkadir Ömür

Trabzonspor'un Galatasaray maçı öncesi son anda maç kadrosundan çıkarılan Abdülkadir Ömür için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Abdullah Avcı yaptığı açıklamada "Ömür adalesinde ağrı hissetti ve MR çekildi. MR sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Maç sabahı tekrar ağrım var deyince tasarruf olarak geri çektik" ifadesini kullanmıştı.



Trabzonspor'un iç transferde sözleşme uzatmak için teklifte bulunduğu oyuncu Trabzonspor yönetiminin önerdiği fiyatı kabul etmeyerek tavan ücretten yeni sözleşme yapmak istediğini yönetime ilettiği iddia edildi.



AYRILMAK İSTEDİĞİNİ YÖNETİME BİLDİRDİ



Trabzonspor yönetimi oyuncunun bu isteği karşısında sinirlenince görüşmeler tıkanma noktasına geldiği iddia edildi. Yaşanan gelişmeler sonrasında oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği iddia edildi.



Hatırlanacağı üzere Trabzonspor kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür'le ilgili Manchaster City takımından oyuncuya 21 milyon Euroluk bir transfer teklifi geldiği ve oyuncuyu satmadığını ve bundan pişmanlık duyduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı.



Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Ömür'ün yeni sezon ile birlikte transfer sezonun tamamlanmasına az bir süre kala nasıl bir yol haritası izleyeceği ve yönetimin oyuncu ile ilgili nasıl bir tasarrufa gideceği belirsizliğini koruyor. (61saat)





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