Trabzonspor'da kritik zirve: Ağaoğlu - Avcı

Ligde son beş maçının dördünden beraberlikle ayrılarak zirve yolunda önemli kayıplar yaşayan Trabzonspor'da yönetim, takımdaki düşüşün nedenlerini araştırıyor.



Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bir iki gün içinde teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'daki ofisinde bir araya gelerek rapor isteyeceği öğrenildi. Başkanın, Avcı'ya takımdaki eksikliklerin dışında bir sıkıntı olup olmadığıını soracağı belirtildi.



Ankaragücü maçından sonra da sakatlıklardan yakınan Avcı'nın, başkan Ağaoğlu ile yapacağı görüşmede ayrıntılı bir transfer raporu sunacağı ifade edildi. Sezon başından bu yana Edin Visca, Bruno Peres ve Dorukhan Toköz'den sakatlıkları yüzünden bir türlü yararlanamadığını ifade eden Avcı özellikle sezonun kapatan Dorukhan'ın yerine takıma takviye isteyecek.





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