Trabzonspor'da kritik saatler! Acil bulunması gerekiyor

Trabzonspor Yönetimi, bir yandan transfer için kolları sıvarken, diğer yandan para bulmak için hummalı bir çalışma içerisine girdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da kritik saatler! Acil bulunması gerekiyor
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26 Haziran 2023 08:42
Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'ın söylediği, "30 Haziran'a kadar 17 milyon euro bulmalıyız" sözünü gerçekleştirmek için çaba harcayan bordo-mavili yönetimin bir günü kaldı.

Kurban Bayramı süresince bankaların kapalı olması nedeniyle Karadeniz ekibi, para transferini en geç salı günü tamamlamak zorunda...

Finansal Fair Play gerekleri çerçevesinde UEFA ve TFF'nin kontrolü altında bulunan bordo-mavililer, bugüne kadar bazı ödemeleri gerçekleştirdi.

Futbolcuların alacakları hesaba yatırılırken ya da borçsuzluk kağıdı alınırken, Ertuğrul Doğan ve ekibi, bu konuda işi sıkı tutuyor.

Transfer yasağı gibi yaptırımlara takılmak istemeyen Trabzonspor Yönetimi, bu konuda camianın tüm dinamiklerini harekete geçirdi. 

 
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