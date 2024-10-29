Göztepe mağlubiyeti sonrası kadro dışı sinyali veren Şenol Güneş'in, yönetimle bir görüşme yapacağı öğrenildi. Trabzonspor 'un hocasının bazı isimlerle ilgili kadro dışı kararı alabileceği belirtilirken, bu hamle için Fenerbahçe derbisinin beklenmesi de gündemde.Trabzonspor'un 10 kişilik Göztepe karşısında oynanan çok kötü oyun ve alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş,demişti.Tecrübeli hoca bu konuda yönetimle bir görüşme yapmayı planlıyor.Bu toplantıda izlenecek yol haritası belli olacak. Başkan Ertuğrul Doğan'ın takımla ilgili alınacak teknik kararlarda tüm yetkiyi Şenol hocaya verdiği öğrenilirken, kadro dışı hamlesi için Fenerbahçe derbisi de beklenebilir.

FENERBAHÇE MAÇINA FARKLI KADRO



Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'i değiştirecek. Göztepe mağlubiyeti sonrası ilk olarak savunma tandemine dokunuş yapılacak. Sakatlığı geçen Savic ile Denswil'in defans merkezinde oynamaları bekleniyor. Batista Mendy ile Lundstram'ın orta sahada başlaması, Okay ile Ozan'ın ise kızağa çekilmesi muhtemel. Forvette Banza'nın yeri garanti. Sol tarafta Nwakaeme dönebilir. Cihan Çanak da ciddi şekilde formaya aday.



İSİMLER BELLİ GİBİ



Draguş ve Bardhi'nin yanı sıra yeni transferlerden Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ve takımın tecrübeli oyuncusu Visca'nın sorumluluk almadığını düşünen Güneş'in takımla da sert bir konuşma yaptığı öğrenildi. 1 günlük izin sonrası Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Fırtına'da, derbi pek çok ismin kaderini belirleyecek.