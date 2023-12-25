Trabzonspor'da Kourbelis'e Yunan kancası!

Olympiakos, Trabzonspor'da gözden düşen Dimitrios Kourbelis için devre arasında kapıyı çalacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Kourbelis'e Yunan kancası!
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25 Aralık 2023 12:39
Olympiakos, Trabzon'da gözden düşen Dimitrios Kourbelis için devre arasında kapıyı çalmayı planlıyor.

Transfer olduğu günden beri forma şansı bulmakta zorlanan Dimitrios Kourbelis'e ülkesi Yunanistan'dan talip çıktı. 30 yaşındaki futbolcuya Olympiakos'un ilgi gösterdiği öğrenildi.

Olympiakos, ara transfer döneminde Trabzonspor'un kapısını çalmayı hedefliyor. Yunan kulübün yapacağı teklifin detayları henüz netleşmezken, yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Fırtına'nın bu transferde kolaylık sağlayabileceği belirtildi. Süper Lig'den de birçok takımın listesinde bulunan orta saha oyuncusu, Bordo-Mavili forma ile 5 maçta 283 dakikada skor üretemeyi başaramadı.

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