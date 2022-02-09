Trabzonspor'da Kouassi görücüye çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Denizlispor'la karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarın merak ettiği yeni transferler sahne alacak. İmza attıktan sonra Afrika Kupası'na giden Jean Evrard Kouassi, bordo-mavili formayla ilk kez sahne alacak.



Kasımpaşa karşılaşmasında kulübede bekleyen 27 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, bu kez 11'de başlayacak. Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Batuhan Kör, Enis Destan ve Emrehan Gedikli de maç kadrosuna alındı.

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