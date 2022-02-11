Trabzonspor'da Kouassi fırtınası!

Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi, Altaş Denizlispor ile oynanan maçtaki performansı ile büyük beğeni topladı.



En son Ağustos ayında 90 dakika sahada kalan ve aradan geçen süre içerisinde bireysel antrenman yaptıktan sonra Afrika Uluslar Kupası'nda sadece 9 dakika görev alabilen 27 yaşındaki futbolcu, uzun süreli forma hasretine Altaş Denizlispor maçında son vermişti.



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Karşılaşmada Trabzonspor'un galibiyet golünü atan ve bir golü de ofsayt gerekçesi ile verilmeyen Fildişi Sahilli oyuncu, hem kanat hem de forvet hattında rekabete hazır bir görüntü çizdi. Karşılaşma sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı'nın da özel olarak tebrik ettiği isimler arasında yer alan Jean Kouassi, ligin kalanı için daha çok forma şansı bulmaya ve kendisine ilk 11'de yer açmaya çalışacak.



ÇİN'DEN BEDELSİZ GELDİ



Çin takımlarından Wuhan'dan bedelsiz olarak gelen Jean Evrard Kouassi, bu sezon 500 bin Euro maaş alacak. 3,5 yıl sözleşme yapılan Fildişi Sahilli yıldızın, sonraki yıllarda cebine 1 milyon Euro garanti ücret girecek.



KOUASSİ İÇİN NE DEDİLER?



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Her ne kadar ülke, takım değiştirseniz de üst düzey performans gösterememiş olsanız bile topla buluştuğunuzdaki ilk izlenim yeteneğiniz konusunda ipuçları verir. Önceki gün de Kouassi, ilk kez Trabzonspor formasıyla sahaya çıktığında attığı golle ilerisi için ümitler verdi. Atletik özellikli bir oyuncu. Hızlı ve çabuk adam eksiltme özelliğine sahip. Dar alanda etkili bir oyuncu.



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Günümüz futbolunda çabuk ve hızlı oyuncular çok değerli. Galatasaray son iki şampiyonluğunda Rodrigues ve Onyekuru gibi çabuk oyuncularla avantaj yakalamıştı. Kouassi geniş alanda tutulması zor bir oyuncu, üstelik dar alanda da çalım becerisine sahip. Trabzon kalan haftalar için fark oluşturacak bir oyuncu transfer etti. Sadece skora katkı sağlamaz, asistleriyle de ön plana çıkar.





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