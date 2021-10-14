Trabzonspor'da koreografi hazırlığı

Trabzonspor'da taraftar grupları, Fenerbahçe maçına yönelik özel hazırlıklarına devam ediyor.



Hafta sonunda tribünde dev bir koreografi planı var. Hafızalara kazınacak bir görsel tasarlayan taraftarın hazırlıklarda son aşamada olduğu belirtildi.



HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK



Süper Lig 'de 20 maçtır yenilmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son 1995'te 26 maçla yakalamıştı. Bordo-Mavililer'in o serisi ise Aralık 1995'te Fenerbahçe karşısındaki 3-1'lik mağlubiyetle sona ermişti.









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