Trabzonspor'da Konya mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Konya mesaisi sürüyor
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11 Şubat 2022 20:48
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 gerçekleştirdi. Bordo-mavililerin antrenmanı çift kale maçıla tamamlandı.

Trabzonspor, cumartesi yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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