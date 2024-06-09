Trabzonspor'da kontenjan sıkıntısı!

Süper Lig'de gelecek sezon uygulanacak 12 yabancı kuralı Trabzonspor'u düşündürüyor.
11 yabancısı olan Karadeniz ekibinde kiralıklardan 4 oyuncu dönecek. Şimdiden 3 isimle anlaşan (Denis Dragus, Jonh Lundstram ve Borna Barisic) Karadeniz ekibinde sayı 18'e çıktı.
Kiralıktan gelen Tonio Teklic, Dimitrios Kourbelis, Maxi Gomez ve Montasser Lahtimi sezon planlamasında yer almazken Joaquin Fernandez, Rayyan Baniya ve Ognjen Bakic ile yollar ayrılacak. Edin Visca, Batista Mendy ve Thomas Meunier kalacak. Stefano Denswil, Enis Bardhi, Trezeguet ile Taxiarchis Fountas'a iyi teklif gelirse satılacak. Mislav Orsic'in durumuna kampta bakılacak.
11 yabancısı olan Karadeniz ekibinde kiralıklardan 4 oyuncu dönecek. Şimdiden 3 isimle anlaşan (Denis Dragus, Jonh Lundstram ve Borna Barisic) Karadeniz ekibinde sayı 18'e çıktı.
Kiralıktan gelen Tonio Teklic, Dimitrios Kourbelis, Maxi Gomez ve Montasser Lahtimi sezon planlamasında yer almazken Joaquin Fernandez, Rayyan Baniya ve Ognjen Bakic ile yollar ayrılacak. Edin Visca, Batista Mendy ve Thomas Meunier kalacak. Stefano Denswil, Enis Bardhi, Trezeguet ile Taxiarchis Fountas'a iyi teklif gelirse satılacak. Mislav Orsic'in durumuna kampta bakılacak.
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