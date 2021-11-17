Trabzonspor'da kombine satışları 15 bine ulaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nun aldığı stadyumlarda tam kapasite seyirci kararının ardından 2 Kasım'da kombine satışlarına başlayan Trabzonspor, şu ana kadar 15 bin kombine bilet sattı. Bordo-mavililerde yönetim ise bu sayıyı az buldu.



Şampiyonluğa koşan takıma destek adına tribünlerin dolmasını bekleyen yönetim, milli ara dönüşü Gaziantep FK maçını dolu tribünler önünde oynamak istiyor.



Trabzonspor, Gaziantepspor FK ile 22 Kasım'da karşı karşıya gelecek.







