Trabzonspor'da kombine kartlar satışa çıkarıldı

Trabzonspor'un Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak kombine kart satışları başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da kombine kartlar satışa çıkarıldı
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03 Kasım 2021 14:49
Trabzonspor'da 2021-2022 sezonu kombine biletleri satışa sunuldu.
 
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda oynanacak Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak 2021-2022 sezonu kombine biletleri satışa sunuldu.

İlk etapta, "Passo.com.tr" ve "Passo Mobil" uygulamasından satın alınabilecek kombine kartların ilerleyen süreçte Passolig gişelerinden de satışı gerçekleştirilecek.

Kombine kartlar, Platinum 9 bin, VIP Gold 7 bin, VIP Silver 5 bin, batı tribün 2 bin, doğu tribün bin 500, fırtına tribün 750, kale arkaları 450 liradan satın alınabilecek.


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