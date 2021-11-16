Trabzonspor'da Koita yine sakatlandı

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Fode Koita yine sakatlandı.

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Trabzonspor'da Koita yine sakatlandı
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16 Kasım 2021 12:59
Trabzonspor'da sezon başından beri sürekli sakatlanan Fode Koita, yine MR'a girdi.

Geride kalan 12 haftalık periyotta 8 maçta kadroda yer almayan tecrübeli forvet, 1 maçta kulübede beklemiş, 3 karşılaşmada ise sonradan oyuna girip, toplam 24 dakika süre bulabilmişti. Bir türlü toparlanamayan Koita'nın yeniden kas sakatlığı yaşadığı öğrenildi.

31 yaşındaki oyuncunun, 22 Kasım Pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK maçını da kaçırma ihtimali yüksek gözüküyor.



 

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