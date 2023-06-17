Trabzonspor'da kiralık mevsimi!

Geçen sezon birçok futbolcusunu kiralık olarak başka takımlara gönderen Trabzonspor'da, geriye dönen isimler, Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın elemesinden geçecek, bazıları takımla birlikte kampa gidecek.
Sözleşmesi devam eden ve geçen sezonu Al-Taawoun takımında kiralık geçiren Flavio'nun, Trabzonspor'un 4 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampında olacağı öğrenildi.
Flavio gibi kampa götürülmesi düşünülen diğer isim ise Abdulkadir Parmak... Samsunspor, İstanbulspor, Çaykur Rizespor, Pendikspor ve Hatayspor'un talip olduğu oyuncunun performansına bakacak olan Bjelica, kararını bunun sonrasında verecek.
30 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde topbaşı yapacak olan Karadeniz ekibinde Djaniny ile Koita'nın durumu da sezon açılışına kadar netlik kazanacak. İki ismin de gönderilebileceği konuşuluyor.
Bordo-mavili ekip çatısı altında bulunan ve geçen sezon kiralık oynayan genç futbolcular için de kararı Teknik Direktör Nenad Bjelica verecek. Emrehan, Batuhan, Hakan Yeşil, Enis Destan, Kerem, Safa gibi oyuncuların da çalışmalara katılabilecekleri öğrenildi.
"MÜMKÜNSE HEPSİ GİTSİN"
Sosyal medyada yabancı futbolcular için düzenlenen bir anket büyük ilgi çekti. Trabzonspor'da forma giyen Larsen, Bartra, Denswil, Flavio, Bardhi, Djaniny, Koita ve Gomez için, "Bunların hangisi kalsın, hangisi gitsin?" sorusu soruldu.
Bordo-mavililerin büyük çoğunluğunun, "Mümkünse hepsi gitsin" dediği görüldü.
Sözleşmesi devam eden ve geçen sezonu Al-Taawoun takımında kiralık geçiren Flavio'nun, Trabzonspor'un 4 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampında olacağı öğrenildi.
Flavio gibi kampa götürülmesi düşünülen diğer isim ise Abdulkadir Parmak... Samsunspor, İstanbulspor, Çaykur Rizespor, Pendikspor ve Hatayspor'un talip olduğu oyuncunun performansına bakacak olan Bjelica, kararını bunun sonrasında verecek.
30 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde topbaşı yapacak olan Karadeniz ekibinde Djaniny ile Koita'nın durumu da sezon açılışına kadar netlik kazanacak. İki ismin de gönderilebileceği konuşuluyor.
Bordo-mavili ekip çatısı altında bulunan ve geçen sezon kiralık oynayan genç futbolcular için de kararı Teknik Direktör Nenad Bjelica verecek. Emrehan, Batuhan, Hakan Yeşil, Enis Destan, Kerem, Safa gibi oyuncuların da çalışmalara katılabilecekleri öğrenildi.
"MÜMKÜNSE HEPSİ GİTSİN"
Sosyal medyada yabancı futbolcular için düzenlenen bir anket büyük ilgi çekti. Trabzonspor'da forma giyen Larsen, Bartra, Denswil, Flavio, Bardhi, Djaniny, Koita ve Gomez için, "Bunların hangisi kalsın, hangisi gitsin?" sorusu soruldu.
Bordo-mavililerin büyük çoğunluğunun, "Mümkünse hepsi gitsin" dediği görüldü.
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