Trabzonspor'da Kinkoue için transfer pazarlığı başladı

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gözler Fransız temsilcisinin yıldız futbolcusuna çevrildi. Fırtına, Le Havre'de görev yapan Etienne Youte Kinkoue'yi transfer etmek için gaza bastı. Bordo-Mavili ekip, oyuncu için istenilen bonservis bedelini indirmek için görüşmelerine devam ediyor. Detaylara göz atalım...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Kinkoue için transfer pazarlığı başladı
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13 Ağustos 2024 12:03
Trabzonspor, Süper Lig'in yeni sezonuna Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak başladı. Alınan 1 puan canları sıksa da transfer çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda gözler; Fransız ekibinde forma giyen yıldıza çevrildi.

Pazarlıklar sürüyor!

Bordo-Mavililer, Le Havre forması giyen Etienne Youte Kinkoue'yi transfer etmek için pazarlıklarını sürdürüyor. 22 yaşındaki stoperle prensipte anlaşan Trabzonspor, Fransız ekibinin 6.5 milyon Euro'luk bonservis beklentisini indirmeye çalışıyor.

Tam not aldı

Hoffenheim'ın istediği ve kulübüyle el sıkıştığı Kinkoue, Alman ekibiyle geçtiğimiz hafta anlaşmaya varamamış ve transfer iptal olmuştu. 1.96 boyundaki Kamerun asıllı Fransız stoper için Trabzonspor'un scout ekibi tam not verirken, alınması halinde 1-2 yıl içinde Kinkoue'nin çok yüksek rakamlara satılabileceği görüşünde.

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