Trabzonspor'da Kerem Şen için karar zamanı

Fırtına'nın geçtiğimiz sezon Bursaspor 'dan kadrosuna kattığı Kerem Şen, kalabalık orta saha rotasyonunda bir türlü forma fırsatı yakalayamadı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, 20 yaşındaki oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir yere kiralık gitmesini istiyor.
Kerem konusunda kulübe teklifler gelmeye başlarken, kısa zamanda teknik heyetin karar vereceği öğrenildi.
Avcı, Kerem Şen'in gelişim gösterebileceği bir kulüp ve hocayla çalışmasını istiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, 20 yaşındaki oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir yere kiralık gitmesini istiyor.
Kerem konusunda kulübe teklifler gelmeye başlarken, kısa zamanda teknik heyetin karar vereceği öğrenildi.
Avcı, Kerem Şen'in gelişim gösterebileceği bir kulüp ve hocayla çalışmasını istiyor.