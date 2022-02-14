Trabzonspor'da kazandıran adam Visca

Galatasaray ve Kasımpaşa karşılaşmalarının ardından Konyaspor maçında da sahne alan Edin Visca, karşılaşmaya damgasını vurdu.



13. dakikada Cornelius'un akıl dolu pasında ağları sarsan Boşnak yıldız, 67. dakikada bu kez Nwakaeme'nin asistinde golü atarak takımını galibiyete taşıdı. Ocak 2019'dan bu yana ilk kez üst üste üç lig maçında gol atan 31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig kariyerinde Kasımpaşa'dan (9) sonra en çok Konyaspor (7) filelerini havalandırdı. Devre arasında Trabzonspor'a katılıp kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Visca, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni coşkuya boğdu.



İkinci golünden sonra kısa süreli sakatlık yaşayarak korkutan tecrübeli futbolcu, oyuna devam etti ancak oyuncusunu riske atmak istemeyen Avcı, 71'de Visca'yı Yusuf'la değiştirdi.





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