Trabzonspor'da kayıp yıldızlar!

Gol bölgesinde bu sezon sıkıntılı bir görüntü çizen Trabzonspor 'da, yıldızların kötü performansı bu durumda en önemli etkenlerden... Geçtiğimiz yıl 11 gol, 5 asistlik skor katkısı gösteren Djaniny Semedo, bu sezon çıktığı 15 maçta ne gol atabildi, ne de asist yaptı.



3 yıl aradan sonra yuvaya dönen Yusuf Yazıcı da henüz skor üretemedi. Abdülkadir Ömür ise tüm kulvarlarda 18 maça çıkmasına rağmen, 1 gol, 1 asistte kaldı.



Ön taraftaki 3 yıldız geride kalan süreçte adeta yokları oynarken, takımın skor yükünü Bakasetas çekiyor. Yunan yıldız, şu ana kadar 7 kez fileleri havalandırırken, 7 de gol pası verdi. Forvetlerden 5 gol Onu 5 gol, 3 asistlik performansıyla Trezeguet takip ediyor.



Cornelius'un yerine alınan Maxi Gomez, 9 maçta 2 gol attı, 3 de asist yaptı. Umut Bozok ise 3 kez gol sevinci yaşarken, 1 de asiste imza attı.





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