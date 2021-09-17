Trabzonspor'da Kasımpaşa öncesi 3 eksik, 2 takviye

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.
Bordo-mavililerin kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Trondsen, Yunus Mallı ve Djaniny'ye yer verilmezken, sakatlıktan dönen Gervinho ve Dorukhan Toköz kadroya dahil edildi.
Süper Lig'in 5. haftasındaki Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 18 Eylül Cumartesi 16:00'da oynanacak.
Bordo-mavililerin kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Trondsen, Yunus Mallı ve Djaniny'ye yer verilmezken, sakatlıktan dönen Gervinho ve Dorukhan Toköz kadroya dahil edildi.
Süper Lig'in 5. haftasındaki Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 18 Eylül Cumartesi 16:00'da oynanacak.