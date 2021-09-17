Trabzonspor'da Kasımpaşa öncesi 3 eksik, 2 takviye

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçında 3 oyuncu yer almazken, 2 futbolcu sakatlıktan döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Kasımpaşa öncesi 3 eksik, 2 takviye
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17 Eylül 2021 18:52
Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Bordo-mavililerin kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Trondsen, Yunus Mallı ve Djaniny'ye yer verilmezken, sakatlıktan dönen Gervinho ve Dorukhan Toköz kadroya dahil edildi.

Süper Lig'in 5. haftasındaki Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 18 Eylül Cumartesi 16:00'da oynanacak.




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