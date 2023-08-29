Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa müsabakası hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü
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29 Ağustos 2023 15:36
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'de çalışan oyuncular, idmanın ilk bölümünde handball çalışması yaptı. Rondo ve dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. 

Trabzonspor, 1 Eylül Cuma günü oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek
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