Trabzonspor'da, Kasımpaşa maçı öncesi iki eksik!

Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da, Kasımpaşa maçı öncesi iki eksik!
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03 Şubat 2022 21:51
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Hamsik ve Koita antrenmanda yer almazken, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz takımdan ayrı çalıştı.

Trabzonspor, Cuma günü yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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