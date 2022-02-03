Trabzonspor'da, Kasımpaşa maçı öncesi iki eksik!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.
Hamsik ve Koita antrenmanda yer almazken, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz takımdan ayrı çalıştı.
Trabzonspor, Cuma günü yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.
Hamsik ve Koita antrenmanda yer almazken, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz takımdan ayrı çalıştı.
Trabzonspor, Cuma günü yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.