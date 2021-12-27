Trabzonspor'da karar: Cheikhou Kouyate!

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace formasını giyen Cheikhou Kouyate'nin Ada ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.Kurmaylar, 6 aylık kontratı bulunan deneyimli savunmacıyı cüzi bir bedel ödeyerek kadroya katmak için girişimlere başladı.Kouyate'nin de Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı, kendisine önerilen 2+1 yıllık öneriyi kabul ettiği öğrenildi.