Trabzonspor'da karar: Cheikhou Kouyate!

Trabzonspor, stoper bölgesi için 31 yaşındaki Cheikhou Kouyate'yi gündemine aldı.

, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da karar: Cheikhou Kouyate!
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27 Aralık 2021 11:10
İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace formasını giyen Cheikhou Kouyate'nin Ada ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Kurmaylar, 6 aylık kontratı bulunan deneyimli savunmacıyı cüzi bir bedel ödeyerek kadroya katmak için girişimlere başladı.

Kouyate'nin de Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı, kendisine önerilen 2+1 yıllık öneriyi kabul ettiği öğrenildi.

Kaynak: Karadeniz Gazetesi





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