Trabzonspor'da karar anı geldi! Marek Hamsik bildirecek

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için en üst limitlere çıktığı Slovak orta saha Marek Hamsik kararını bugün bildirecek. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun, teklife olumlu dönüş yapması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da karar anı geldi! Marek Hamsik bildirecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2021 09:12
Trabzonspor'un uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Marek Hamsik için karar haftasına girildi.

Geçtiğimiz haftadan itibaren görüşmelerin yoğunlaştığı Slovak oyuncuya yönetim kurulu tarafından verilebilecek en üst limitten teklif yapılmıştı.

Yıllık 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar içeren 1 milyon Euro'luk ekstra teklif yapan bordo-mavililere, oyuncu tarafından pazartesi günü işaret edilerek, "Kararımı size bildireceğim" yanıtı verilmişti.

Oyuncuyla transfer görüşmelerini yapan yetkililer, sürecin istedikleri gibi gittiğini ve oyuncudan olumlu dönüş beklediklerini dile getirdi.

ÖZEL GÖREVLERİ OLACAK

Bu arada Abdullah Avcı'nın da Hamsik'in transfer edilmesi durumunda gelecek sezonki oyun planında değişiklikler yaparak tecrübeli isme özel sorumluluklar yüklemek istediği öğrenildi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.