Trabzonspor'da karar anı geldi! Marek Hamsik bildirecek

Trabzonspor'un uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Marek Hamsik için karar haftasına girildi.



Geçtiğimiz haftadan itibaren görüşmelerin yoğunlaştığı Slovak oyuncuya yönetim kurulu tarafından verilebilecek en üst limitten teklif yapılmıştı.



Yıllık 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar içeren 1 milyon Euro'luk ekstra teklif yapan bordo-mavililere, oyuncu tarafından pazartesi günü işaret edilerek, "Kararımı size bildireceğim" yanıtı verilmişti.



Oyuncuyla transfer görüşmelerini yapan yetkililer, sürecin istedikleri gibi gittiğini ve oyuncudan olumlu dönüş beklediklerini dile getirdi.



ÖZEL GÖREVLERİ OLACAK



Bu arada Abdullah Avcı'nın da Hamsik'in transfer edilmesi durumunda gelecek sezonki oyun planında değişiklikler yaparak tecrübeli isme özel sorumluluklar yüklemek istediği öğrenildi.



