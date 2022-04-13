Trabzonspor'da Karagümrük hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Karagümrük hazırlıkları sürüyor
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13 Nisan 2022 22:47
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, turnuvanın ardından sona erdi.

Trabzonspor, perşembe yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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