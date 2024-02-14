Trabzonspor'da kara bulutlar dağılıyor!

Afrika Kupası'na gidenler, Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür gibi önemli isimlerin takımdan ayrılması yoğun fikstürde Trabzonspor'u fazlasıyla etkilemişti. Ligde çıktığı son 5 maçı kazanamayan ve üst üste 4 yenilgi yaşayan bordo-mavililer, 5 günde aldığı 2 galibiyetle kendine geldi.
Perşembe günü Türkiye Kupası'nda zor da olsa Gençlerbirliği'ni eleyen ve çeyrek finale çıkan Fırtına, önceki gün de Hatayspor'u mağlup etti. Ligde uzun bir aradan sonra kazanılan 3 puan kadar, oynanan etkili futbol da moralleri yükseltti.
51 kez rakip ceza sahasında topla buluşup kendisi adına sezon rekoru kıran Trabzonspor, yüzde 61'e 39 topa sahip olurken, 24 kez kaleyi yoklayıp 9 isabet yakaladı, 1 kez direğe takıldı ve 1.98'lik gol beklentisine ulaştı. Pas sayısında rakibine fark atan (475/282) Karadeniz ekibinde, Trezeguet'nin dönüşü hücum hattını hareketlendirdi; Thomas Meunier ise savunmaya liderlik etti. Afrika Kupası sona ererken takımın 1 numaralı gol silahı Paul Onuachu ile hücum kozu Nicolas Pepe, 1 hafta içinde takıma katılacak. Sakatlığı geçen ve idmanlarını sürdüren Mislav Orsic de geri sayımda.
AVCI'NIN ELİ RAHATLAYACAK
3 önemli yıldızın takıma dahil olmasıyla özellikle hücumda Trabzonspor bambaşka bir görüntüye kavuşacak. Hamle oyuncusu konusunda hayli sıkıntı çeken Abdullah Avcı'nın da eli rahatlayacak. Hatayspor galibiyeti sonrası Karadeniz yeni hedefi ise galibiyet serisi yakalamak. Pendikspor ve Adana Demirspor'u yenip, 27 Şubat'ta Başakşehir ile evinde oynayacağı kupa çeyrek finaline yüksek motivasyonla çıkmak isteyen Traabzonspor, bu ayı 3'te 3'le kapatmak.
AVANTAJ HAFTASI
Ligde hedefini 3.'lük olarak belirleyen Trabzonspor, Beşiktaş'ın takıldığı haftada kazandı ve averaj farkıyla koltuğu rakibinden aldı. Aynı zamanda 3. sırayı zorlamak isteyen Çaykur Rizespor, Antalyaspor ve Başakşehir de geride bıraktığımız haftada takıldı. Sadece Kasımpaşa galip geldi.
Perşembe günü Türkiye Kupası'nda zor da olsa Gençlerbirliği'ni eleyen ve çeyrek finale çıkan Fırtına, önceki gün de Hatayspor'u mağlup etti. Ligde uzun bir aradan sonra kazanılan 3 puan kadar, oynanan etkili futbol da moralleri yükseltti.
51 kez rakip ceza sahasında topla buluşup kendisi adına sezon rekoru kıran Trabzonspor, yüzde 61'e 39 topa sahip olurken, 24 kez kaleyi yoklayıp 9 isabet yakaladı, 1 kez direğe takıldı ve 1.98'lik gol beklentisine ulaştı. Pas sayısında rakibine fark atan (475/282) Karadeniz ekibinde, Trezeguet'nin dönüşü hücum hattını hareketlendirdi; Thomas Meunier ise savunmaya liderlik etti. Afrika Kupası sona ererken takımın 1 numaralı gol silahı Paul Onuachu ile hücum kozu Nicolas Pepe, 1 hafta içinde takıma katılacak. Sakatlığı geçen ve idmanlarını sürdüren Mislav Orsic de geri sayımda.
AVCI'NIN ELİ RAHATLAYACAK
3 önemli yıldızın takıma dahil olmasıyla özellikle hücumda Trabzonspor bambaşka bir görüntüye kavuşacak. Hamle oyuncusu konusunda hayli sıkıntı çeken Abdullah Avcı'nın da eli rahatlayacak. Hatayspor galibiyeti sonrası Karadeniz yeni hedefi ise galibiyet serisi yakalamak. Pendikspor ve Adana Demirspor'u yenip, 27 Şubat'ta Başakşehir ile evinde oynayacağı kupa çeyrek finaline yüksek motivasyonla çıkmak isteyen Traabzonspor, bu ayı 3'te 3'le kapatmak.
AVANTAJ HAFTASI
Ligde hedefini 3.'lük olarak belirleyen Trabzonspor, Beşiktaş'ın takıldığı haftada kazandı ve averaj farkıyla koltuğu rakibinden aldı. Aynı zamanda 3. sırayı zorlamak isteyen Çaykur Rizespor, Antalyaspor ve Başakşehir de geride bıraktığımız haftada takıldı. Sadece Kasımpaşa galip geldi.