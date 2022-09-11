Trabzonspor'da kaptanlar göreve hazır!

UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'na Ferencvaros yenilgisiyle başlayan Trabzonspor, lige döndü...Bordo-Mavililer, pazartesi akşamı Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Karadeniz ekibi, dişli rakibini yenip hem moral bulmak hem de zirve yarışında iddiasını göstermek istiyor.Fırtına'da yıldız isimlerin iyileşmesi de yüzleri güldürüyor. Karın kaslarından sakatlanan Uğurcan Çakır tedavi sürecini tamamlarken, artık göreve hazır. Ferencvaros deplasmanına götürülen ancak riske edilmeyen başarılı file bekçisinin yarın akşam ilk 11'de olması bekleniyor.Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük rol üstlenen Uğurcan'ın dönmesi teknik heyeti sevindirirken, takımın bir diğer kaptanı Marek Hamsik'in de 11'de maça başlaması yüksek ihtimal.Sakatlığını atlattıktan sonra perşembe günkü maçta ikinci yarıda oyuna giren Hamsik, fiziksel olarak iyi durumda. Adana Demirspor mücadelesinde takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen Slovakyalı yıldız, hocasından forma bekliyor. Hamsik'in yanında ise Gbamin'in yerine Siopis oynayabilir.