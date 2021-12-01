Trabzonspor'da kapalı gişe hazırlığı

Trabzonspor, sahasında oynadığı Gaziantep FK maçında tribünleri dolduramamıştı. Ancak rakipleriyle puan farkını iyice artırması ve Avcı'nın yaptığı çağrıyla Adana Demirspor maçı kapalı gişe oynanacak

Haber; Milliyet
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Trabzonspor'da kapalı gişe hazırlığı
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01 Aralık 2021 10:02
Trabzonspor'un namağlup liderliği, bordomavili taraftarların coşkusunu katladı. Taraftarlar, cumartesi oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi sabırsızlanıyor.

TFF'nin stadyumlara %100 seyirci alınması kararı sonrası evinde oynadığı ilk maçta Gaziantep FK karşısında tribünleri dolduramayan Trabzonspor, Adana Demirspor mücadelesinde ise boş koltuk bırakmak istemiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Cumartesi günü Adana Demir ile yine bir final maçına çıkacağız. Taraftarlarımızın sabırlı bir şekilde destek vereceklerine inanıyorum" sözleri de taraftarları harekete geçirdi.

TS CLUB'LARDAN GELİR PLANI

Tribün doluluk oranının yarın akşam saatlerine kadar yüzde yüze ulaşması bekleniyor. Şu ana kadar kombinelerle birlikte satılan bilet sayısının 27 bine ulaştığı ve doluluk oranının yüzde 70'e yaklaştığı belirtildi.

Öte yandan bordo-mavili kulüp, maç günü taraftarların TS Club'lara da akın edeceğini düşünüyor. Ciddi bir hasılat elde edilmesi bekleniyor.




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