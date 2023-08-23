Trabzonspor'da kanatlar değişiyor

İlk hafta Antalyaspor'u devirip ardından Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da kanatlarda değişime gidiliyor.
Teknik direktör Nenad Bjelica, Çaykur Rizespor mücadelesinde ilk 11'de yeni isimlere şans tanıyacak. Sakatlığı nedeniyle Galatasaray deplasmanında sahaya çıkamayan Edin Visca, cumartesi günü Rize karşısında sağ kanatta olacak. Kaburgası kırılan Trezeguet'nin yokluğunda ise Bjelica'nın kime forma vereceği merak ediliyor. Hırvat çalıştırıcı, Galatasray karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna giren ve umut vadeden bir futbol ortaya koyan Tonio Teklic'e hazır ol mesajı verdi. Bjelica'nın sağ kanatta yeniden Visca'ya, sol kanatta ise Teklic'e görev vermesi bekleniyor.
FOUNTAS TAKIMA KATILDI
Karadeniz ekibinin yeni transferi Taxiarchis Fountas, salı günü Trabzon'a geldi. Bordomavililer, ABD ekibi DC United'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan futbolcu ile 2+1 yıllık kontrat imzalamıştı. 27 yaşındaki oyuncu eşyalarını toplamak için ülkesi Yunanistan'a giderken salı günü kente geldi. Akşam da takımla idmana çıktı. Fountas, 10 numara ve sol açık mevkilerinde forma giyiyor.
Teknik direktör Nenad Bjelica, Çaykur Rizespor mücadelesinde ilk 11'de yeni isimlere şans tanıyacak. Sakatlığı nedeniyle Galatasaray deplasmanında sahaya çıkamayan Edin Visca, cumartesi günü Rize karşısında sağ kanatta olacak. Kaburgası kırılan Trezeguet'nin yokluğunda ise Bjelica'nın kime forma vereceği merak ediliyor. Hırvat çalıştırıcı, Galatasray karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna giren ve umut vadeden bir futbol ortaya koyan Tonio Teklic'e hazır ol mesajı verdi. Bjelica'nın sağ kanatta yeniden Visca'ya, sol kanatta ise Teklic'e görev vermesi bekleniyor.
FOUNTAS TAKIMA KATILDI
Karadeniz ekibinin yeni transferi Taxiarchis Fountas, salı günü Trabzon'a geldi. Bordomavililer, ABD ekibi DC United'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan futbolcu ile 2+1 yıllık kontrat imzalamıştı. 27 yaşındaki oyuncu eşyalarını toplamak için ülkesi Yunanistan'a giderken salı günü kente geldi. Akşam da takımla idmana çıktı. Fountas, 10 numara ve sol açık mevkilerinde forma giyiyor.