Trabzonspor'da kanatlar çöktü

Trabzonspor'da Antalyaspor karşılaşmasında Abdülkadir Ömür'ün kulübede oturması, Anthony Nwakaeme'nin de ilk yarım saati tamamlayamadan kenara gelmesi kanatların adeta çökmesine neden oldu.



Önce Andreas Cornelius'a, ardından da Djaniny'e çok fazla top gelmezken, özellikle sol kanatta görev yapan Yusuf Sarı'nın performansı da kafalarda soru işareti bıraktı.



Sarı, 21 kez pas denerken %85,7 isabet sağladı. Milli futbolcu girdiği 7 ikili mücadelenin ise sadece üçünü kazanabildi.



Öte yandan Bakasetas'ın da sakatlıktan iyi dönmediği gözlendi. Yunan futbolcu, 10 mücadelenin 5'ini kazanırken, 43 pas denemesinde isabet oranı %86 oldu.





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