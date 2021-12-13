Trabzonspor'da kanatlar çöktü

Trabzonspor'da Antalya karşısında Anthony Nwakaeme'nin de sakatlanarak kenara gelmesi kanatların işlememesine neden oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da kanatlar çöktü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2021 12:01
Trabzonspor'da Antalyaspor karşılaşmasında Abdülkadir Ömür'ün kulübede oturması, Anthony Nwakaeme'nin de ilk yarım saati tamamlayamadan kenara gelmesi kanatların adeta çökmesine neden oldu.

Önce Andreas Cornelius'a, ardından da Djaniny'e çok fazla top gelmezken, özellikle sol kanatta görev yapan Yusuf Sarı'nın performansı da kafalarda soru işareti bıraktı.

Sarı, 21 kez pas denerken %85,7 isabet sağladı. Milli futbolcu girdiği 7 ikili mücadelenin ise sadece üçünü kazanabildi.

Öte yandan Bakasetas'ın da sakatlıktan iyi dönmediği gözlendi. Yunan futbolcu, 10 mücadelenin 5'ini kazanırken, 43 pas denemesinde isabet oranı %86 oldu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.