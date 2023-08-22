Trabzonspor'da kanat sancısı!

Trabzonspor'da, takımın 3 kanat oyuncusunun da sakatlanmasıyla kanatta oynayacak oyuncu arayışlarına başlandı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da kanat sancısı!
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22 Ağustos 2023 11:35
Trabzonspor'da, takımın 3 kanat oyuncusunun da sakatlanmasıyla kanat mevkinde oynayacak oyuncu arayışına girildi.

Mislav Orsic ve Edin Visca'nın ardından son olarak Mahmoud Trezeguet'in yaşadığı sakatlık nedeniyle kanatları boşta kalan takımda arayışlar hızlandı.



TREZEGUET EN AZ 2 AY SAHALARDAN UZAK

Galatasaray maçında kaburgası kırılan sol kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet'in en az 2 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, yapılacak transferin iki kanatta da oynayabilmesi öncelikli tercih olacak.   

 
 

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