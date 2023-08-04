Trabzonspor'da kanat için Djalo hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdürensakatlığının ardındanyoğunluk verdi.Önceliği Olympiakos'ta forma giyenveren Trabzonspor'da son olarak gündeme gelen isim Braga forması giyenoldu.23 yaşındaki İspanyol oyuncu hem sağ hem sol kanatta forma giyebiliyor. Braga, genç oyuncusu için 2.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.Geçtiğimiz sezon Braga formasıyla tüm kulvarlarda 41 resmi maça çıkan Djalo, 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.