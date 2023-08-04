Trabzonspor'da kanat için Djalo hamlesi

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken kanat transferi için gündeme gelen son isim Braga forması giyen Alvaro Djalo oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da kanat için Djalo hamlesi
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04 Ağustos 2023 10:58
Son güncelleme 04 Ağustos 2023 11:02
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Mislav Orsic'in sakatlığının ardından kanat transferine yoğunluk verdi.

Önceliği Olympiakos'ta forma giyen Masouras'a veren Trabzonspor'da son olarak gündeme gelen isim Braga forması giyen Alvaro Djalo oldu.



2.5 MİLYON EURO İSTİYORLAR

23 yaşındaki İspanyol oyuncu hem sağ hem sol kanatta forma giyebiliyor. Braga, genç oyuncusu için 2.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.

Geçtiğimiz sezon Braga formasıyla tüm kulvarlarda 41 resmi maça çıkan Djalo, 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.



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