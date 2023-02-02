Trabzonspor'da kanat için 2 aday

Trabzonspor Yönetimi'nin gündeminde bir süredir sağ kanat transferi var.



Bu doğrultuda Norveç ekibi Molde'de görev yapan Ola Brynhildsen ile görüşen Fırtına için 3 milyon Euro'luk bir teklif yapıldığı iddia edilmişti.



AVCI TRANSFERİ İSTİYOR



Listedeki bir diğer aday da Dino Hotiç... Edin Visca'nın sakatlığı sonrasında mutlaka bu bölgeyi doldurmak isteyen bordo-Mavililer, Belçika'da Cercle Brugge adına mücadele eden Bosnalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Teknik ekibin yaptığı incelemeler sonrasında; transferine onay verilen 27 yaşındaki sağ kanat için önümüzdeki günlerde masaya oturulacak, detaylar konuşulacak.



2020 Ocak'ta, Maribor takımından 1.2 milyon Euro karşılığında transfer edilen Hotiç için bonuslarla birlikte 1.5 milyon Euro'ya yakın bir bütçe ayrılması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ise yıldız oyuncunun sadece sağ kanatta değil, orta alanın önünde de oynayabilmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesini istiyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ