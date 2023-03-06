Trabzonspor'da kadro var, sonuç yok

38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan, yaptığı kutlamalarla tüm dünyada ses getiren Trabzonspor, tarihi başarının üzerinden sadece 9 ay geçmesine rağmen şu anda bambaşka bir noktada...



Lider Galatasaray'ın tam 19 puan gerisinde olan Fırtına'nın, 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 13. Şampiyonluk yarışına Ocak ayında havlu atan Karadeniz ekibi, en büyük hedefi olan Avrupa'da 3 turnuvandan da elendi. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan Bordo-Mavililer, Avrupa Ligi'nde üst tura çıkamadı.



Son olarak Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, kendisinden çok daha düşük bütçeli Basel'e elendi.



41 milyon Euro'luk kadro



Şampiyon takımda büyük değişime giden ve tam 13 transfer yapan Trabzonspor, 41 milyon Euro'luk net maaş bütçesiyle kulüp tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu. Ancak özellikle deplasmanda aldığı şok sonuçlarla hayal kırıklığı oldu.



Bordo-Mavililer'in belki de tek tutunacak dalı olan Akyazı'daki serisi de son buldu. Fırtına, 36 maç yani 726 gün sonra taraftarı önünde ligin dibindeki Ümraniyespor'a yenildi. Abdullah Avcı için ilk kez 'istifa' tezahüratları yapılırken, elde sadece Ziraat Türkiye Kupası kaldı!



