Trabzonspor'da kadro sil baştan

Cezalı duruma düşen Djaniny'nin yerine Cornelius, Bakasetas'ın yerine Hamsik oynayacak. Siopis'in yerine Dorukhan orta sahaya geçecek. Peres geri döndü.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da kadro sil baştan
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05 Nisan 2022 13:58
Beşiktaş derbisinde üç oyuncusu kart cezalısı konumuna düşen Trabzonspor'un kadrosu, cuma günkü Gaziantep FK sınavında büyük oranda değişecek.

Sakatlığı geçen Marek Hamsik'in 11'de dönmesi beklenirken, Beşiktaş derbisinde etkisiz talan Tymoteusz Puchacz'ın yerine de sol beke Yusuf Erdoğan'ın geçmesi bekleniyor.

Cezası sona eren sağ bek Peres de ilk 11'e dönecek ve Dorukhan Toköz orta sahaya kaydırılacak. Cezalı duruma düşen Djaniny yerine Cornelius, Bakasetas'ın yerine Hamsik ve Siopis'in yerine de Dorukhan'ın orta sahaya geçmesi bekleniyor.

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