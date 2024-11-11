Trabzonspor'da kadro dışı sayısı artabilir!

Göztepe ve Fenerbahçe mağlubiyetlerinin ardından Karadeniz derbisinde de Rizespor'a yenilen Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş ve Başkan Ertuğrul Doğan kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda Bardhi, Orsic, Denswil ve Umut Bozok kadro dışı bırakılarak takımdan ayrı çalışmalarına karar verildi.
ŞENOL GÜNEŞ SİNYALİ VERMİŞTİ
Son oynanan Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, yaşanan hayal kırıklığını dile getirmişti. "Büyük bir travma yaşıyoruz, oyunculardan beklediğimiz reaksiyonu alamıyoruz. Durumumuz kabus gibi. Yönetimle her şeyi konuşmamız gerekiyor. Eldeki oyuncularla bir şeyler yapmaya çalıştık ancak olmadı. Kadroda büyük değişiklikler olacak," ifadelerini kullanarak radikal kararların sinyallerini vermişti.
KADRO DIŞILAR DEVAM EDECEK
61saat'te yer alan habere göre; bordo mavili takımda kadro dışı süreci devam edecek. Performansları beğenilmeyen Ozan Tufan, Denis Draguş ve Eren ELmalı'nın kadro dışı kalabileceği öne sürüldü.
PARA CEZASI DA GÜNDEMDE
Teknik Direktör Şenol Güneş'in Başkan Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile bir araya gelerek taleplerini iletmesinin ardından Bardhi, Orsic, Denswil ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakılmasına karar verildi. Kulüp, bu oyuncuların "performanslarını artırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalışacaklarını" duyurdu. Ayrıca üst üste 3 mağlubiyet yaşayan Bordo-Mavililerde, oyuncu grubuna para cezası verilmesi de gündemde.
TRANSFER İÇİN KRİTİK ZİRVE
Milli arada Başkan Ertuğrul Doğan ve Şenol Güneş'in transfere yönelik görüşme yapması planlanıyor. Trabzonspor'un izleme komitesiyle birlikte bir liste oluşturan Güneş'in ekibi, orta saha, 10 numara, stoper, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapmayı hedefliyor. Ocak ayında takımdan ayrılacak oyuncuların sayısının 4 ile sınırlı kalmayacağı ve daha fazla ismin kadrodan gönderileceği ifade ediliyor.
ŞENOL GÜNEŞ SİNYALİ VERMİŞTİ
Son oynanan Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, yaşanan hayal kırıklığını dile getirmişti. "Büyük bir travma yaşıyoruz, oyunculardan beklediğimiz reaksiyonu alamıyoruz. Durumumuz kabus gibi. Yönetimle her şeyi konuşmamız gerekiyor. Eldeki oyuncularla bir şeyler yapmaya çalıştık ancak olmadı. Kadroda büyük değişiklikler olacak," ifadelerini kullanarak radikal kararların sinyallerini vermişti.
KADRO DIŞILAR DEVAM EDECEK
61saat'te yer alan habere göre; bordo mavili takımda kadro dışı süreci devam edecek. Performansları beğenilmeyen Ozan Tufan, Denis Draguş ve Eren ELmalı'nın kadro dışı kalabileceği öne sürüldü.
PARA CEZASI DA GÜNDEMDE
Teknik Direktör Şenol Güneş'in Başkan Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile bir araya gelerek taleplerini iletmesinin ardından Bardhi, Orsic, Denswil ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakılmasına karar verildi. Kulüp, bu oyuncuların "performanslarını artırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalışacaklarını" duyurdu. Ayrıca üst üste 3 mağlubiyet yaşayan Bordo-Mavililerde, oyuncu grubuna para cezası verilmesi de gündemde.
TRANSFER İÇİN KRİTİK ZİRVE
Milli arada Başkan Ertuğrul Doğan ve Şenol Güneş'in transfere yönelik görüşme yapması planlanıyor. Trabzonspor'un izleme komitesiyle birlikte bir liste oluşturan Güneş'in ekibi, orta saha, 10 numara, stoper, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapmayı hedefliyor. Ocak ayında takımdan ayrılacak oyuncuların sayısının 4 ile sınırlı kalmayacağı ve daha fazla ismin kadrodan gönderileceği ifade ediliyor.
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