Trabzonspor'da kadro derinliği: Seç, beğen, oynat

Süper Lig'de 28. haftada pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'da geri sayım başladı. Bordo-mavililerde özellikle Vitor Hugo'nun sakatlığıyla savunmada eksikler can sıksa da hücum hattındaki güçlü isimler umut veriyor.



Karadeniz ekibinden hem performans hem de tecrübe açısından güçlü hücumcuların yer alması gözlerden kaçmıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın elinde birbirinden değerli alternatiflerin bulunması da kritik karşılaşma öncesi Trabzonspor'u adeta favori haline getiriyor.

Trabzonspor formasıyla son 6 resmi maçında 6 gol atan Edin Visca, ligde 26 maçta 12 golle gol krallığında iddialı olan Cornelius, ligde 9 gol 9 asistle 18 gole direkt etki eden Nwakaeme, 7 gol 4 asistle oynayan ve son Kayserispor maçındaki katkısıyla dikkat çeken Djaniny, forvet alternatiflerinden Koita ve devre arasında takıma katılan Kouassi hücumdaki güçlü isimler.



Rakibin bek zaafı



Ayrıca ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe maçında 2 gol atan ve ligde 8 gol 4 asistle oynayan Bakasetas ile takımın hücumunda etkili olan Abdülkadir Ömür, Yusuf Erdoğan ve Yunus Mallı gibi isimler de dikkat çekiyor.



Rakibin savunmada özellikle beklerde eksikler olması da Trabzonspor'u avantajlı kılıyor. Nwakaeme ile Visca'nın kanatlardaki etkinliğinin yanısıra savunma bekinde de formda olan Puchacz ve Bruno Peres de takımın hücum planlarına güç katıyor.



Nwakaeme faktörü



Trabzonspor'da özellikle Anthony Nwakaeme'nin hücumdaki liderliği ve çalım gücü büyük avantaj sağlıyor. Kadıköy'deki kritik maç öncesi de ligde 21 maçta 9 gol 9 asist yapan Nijeryalı yıldız, maç başına 2.2 şut ortalaması, maç başına 2.6 dripling denemesi ve yüzde 80'lik pas isabetiyle hücumda öne çıkıyor.



Visca fark yarattı



Devre arası transfer döneminin ses getiren ismi Edin Visca, Trabzonspor'da fark yaratmayı başardı. Visca takıma katıldığı andan itibaren katkı vermeyi başarırken maç başına 1.8 isabetli şut ve maç başına 1.8 isabetli orta rakamlarını tutturdu.



Cornelius krallığa yürüyor



Sörloth'tan sonra Trabzonspor'un aradığı forvet olan Cornelius, ligde 12 gol 2 asistle gol krallığının en iddialı ismi. Maç başında 1.8 şut ortalaması ve 3.0'lık hava topu kapma ortalamasıyla hücumda sürekli aktif olan Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe maçında da takımın en önemli gol ayağı olacak.



F.Bahçe'yi seviyor



Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'un en önemli hücumcularından bir tanesi. 8 gol 4 asistle oynayan Bakasetas, Fenerbahçe'ye karşı ligin ilk yarısında 2 gol atarak fark yaratmıştı. Büyük maçlarda etkili olan tecrübeli orta saha, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında da golleriyle yıldızlaşmıştı. Yüzde 86 pas isabeti ve maç başına 1.7 şut ortalaması Bakasetas'ın öne çıkan rakamları.



Djaniny'nin enerjisi



Kayserispor karşısında 2-0'dan 3-2'ye maçı çeviren Trabzonspor'da ikinci yarıda oyuna giren ve enerjisiyle dikkat çeken Djaniny takımının önemli kozlarından. Tecrübeli oyuncu maç başında 2.2 hava topu kazanması, yüzde 82 pas isabeti ve maç başına 1.2 şut ortalamasıyla dinamik bir isim.





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