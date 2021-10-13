Trabzonspor'da kadro değişiyor

Lider F.Bahçe'yi evinde yenip koltuğu devralmanın hesapları ile pazar günkü maça hazırlanan Trabzonspor, üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Kafasındaki kadroyu şekillendirmeye başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, İsmail Köybaşı ve Marek Hamsik'in sakatlıkları nedeniyle farklı bir 11 arayışına girdi.



İsmail Köybaşı'nın forma giyememesi durumunda sol bekte Trondsen'i görevlendirecek olan tecrübeli teknik adam, üç yerli mecburiyeti nedeniyle Abdülkadir Ömür'ü sağ kanatta oynatacak. Hamsik'in maça yetişmemesi halinde ise orta sahada Siopis veya Dorukhan'ın görev alması bekleniyor.



HAMSIK'TE KRİTİK GÜN PERŞEMBE



Slovakya'nın Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Hırvatistan ile 2-2 berabere kaldığı maçta 1 asiste imza atan ve sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Marek Hamsik'in durumu, çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.



Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven de bu MR'ın perşembe günü çekileceğini açıkladı. Çıkacak sonuca göre 34 yaşındaki Slovak yıldızın Fenerbahçe mücadelesine yetişip yetişmeyeceği belli olacak.



